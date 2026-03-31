El 2025 fue el año con incendios más destructivos en la UE desde que hay registros

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Bruselas, 31 mar (EFE).- Con 1.079.538 hectáreas arrasadas, el equivalente a la superficie de Chipre, el año 2025 fue la temporada con incendios más destructivos en la historia de la Unión Europea (UE) desde que existen registros, según datos de la Comisión Europea.

«La temporada de 2025 refleja una tendencia clara: un inicio más temprano, olas de calor más frecuentes e intensas, e incendios que alcanzan latitudes más altas que las observadas históricamente», subrayó el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, tras un análisis por satélite del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Las conclusiones de ese estudio, difundidas este martes, indican que 2025 marcó el récord de superficie quemada jamás registrada en la UE desde que se iniciaron esas mediciones en 2006.

«Alemania, España, Chipre y Eslovaquia alcanzaron récords históricos», agregó al Centro Común de Investigación, que precisó que los datos sitúan la superficie quemada en el conjunto de la UE en «casi el doble de la media quemada» en el período de 2006 a 2024.

La temporada de incendios en 2025 comenzó pronto, con más de 100.000 hectáreas en la UE quemadas al cierre de marzo; se intensificó gradualmente a partir de junio y alcanzó su punto álgido en agosto, cuando incendios de gran magnitud se extendieron por varios países mediterráneos.

«Una ola de calor prolongada durante las tres primeras semanas de agosto desencadenó 22 incendios muy grandes en Portugal y España casi simultáneamente. Ardieron 460.585 hectáreas, lo que representa el 43 % de toda la superficie quemada en la UE», indicó en un comunicado el Centro Común de Investigación.

Los satélites cartografiaron un total de 7.783 incendios en 25 de los 27 Estados miembros de la UE, de forma que solo Luxemburgo y Malta quedaron al margen de las llamas.

El 39 % del territorio quemado (424.023 hectáreas) estaba incluido en la red europea de espacios protegidos Natura 2000, similar a los daños de años anteriores.

Si a los incendios en territorio comunitario se añaden los de otros países de Europa (1.092.095 hectáreas), Oriente Medio y Norte de África (70.562 hectáreas) supervisados por EFFIS, la superficie quemada en 2025 asciende a 2.242.195 hectáreas.

España en llamas

España, por su parte, también batió en 2025 su propio récord desde el inicio de la serie en 2006, con 1.359 incendios cartografiados y una superficie quemada de 401.266 hectáreas, lo que equivale a cuatro veces la media de los últimos 15 años. El 85 % de los daños se concentró en agosto.

Se contabilizaron diez incendios de más de 10.000 hectáreas, todos ellos en agosto y principalmente en Castilla y León y Galicia.

En términos de uso del suelo, casi la mitad de la superficie quemada en España correspondió a la categoría «otras superficies naturales» (198.477 hectáreas, el 49,45 %).

La agricultura fue la segunda categoría más afectada, con 73.212 hectáreas (18,25 %), seguida del bosque de frondosas, con 39.491 hectáreas (9,84 %), la vegetación esclerófila, con 32.635 hectáreas (8,13 %), y el bosque de coníferas, con 21.207 hectáreas (5,29 %).

España fue además el país de la UE más afectado en espacios protegidos Natura 2000, con 171.742 hectáreas quemadas en esas áreas, el dato más alto de la UE-27 en 2025.

Esa cifra equivale al 1,02 % de toda la superficie Natura 2000 española.

Nuevo enfoque

La Comisión Europea presento la semana pasada un nuevo planteamiento en materia de prevención de incendios e instó a los Estados miembros de la UE a reforzar la prevención frente a incendios forestales cada vez más grandes, frecuentes y destructivos, en un contexto en el que el cambio climático está agravando este fenómeno, que en 2025 causó pérdidas de 3.000 millones de euros.

El nuevo enfoque abarca la preparación, la respuesta y la recuperación, pero pone el foco en actuar antes de que se declaren los fuegos, con una mejor gestión del territorio y de los ecosistemas.

«El tamaño y la intensidad de los incendios forestales seguirán aumentando en Europa», advirtió la Comisión en una comunicación dirigida a los países de la UE. EFE

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