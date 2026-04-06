El 53 % de los concesionarios indios sufre retrasos por la crisis en Medio Oriente

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Nueva Delhi, 6 abr (EFE).- El 53,2 % de los concesionarios de automóviles de la India sufre actualmente interrupciones en el suministro y los envíos debido al conflicto en Asia Occidental, mientras que un 17,1 % reporta «retrasos significativos» de tres semanas o más, informó este lunes la federación nacional del sector, FADA.

La patronal advirtió de que esta falla logística ha comenzado a «empañar» el entorno operativo de uno de los mayores mercados de vehículos del mundo, justo después de haber cerrado un año fiscal récord con 24,5 millones de unidades vendidas.

Según el informe de FADA, el impacto es más agudo en el segmento de vehículos comerciales, aunque los distribuidores de turismos y motocicletas también han detectado retrasos «selectivos a nivel de variante», lo que impide la entrega puntual de configuraciones específicas a los clientes.

La federación alertó de un repunte en el precio de materias primas críticas como el aluminio, el cobre y el acero, además del encarecimiento de los fletes por el alza del crudo.

Esta volatilidad operativa coincide con un cambio en la demanda interna, el 36,5 % de los puntos de venta señala que el alto precio de los combustibles está acelerando el trasvase de clientes hacia modelos eléctricos y de gas natural (GNC).

La industria vigila ahora si esta falla logística permitirá reponer el inventario a tiempo para las fechas de bodas de abril, un periodo de alto consumo estacional en el país, tras advertir de que el éxito de las ventas depende de la normalización del flujo de vehículos hacia las tiendas.

Sin embargo, la patronal advirtió que los niveles de inventario en los puntos de venta se mantienen en alerta, situándose entre los 45 y 50 días para el segmento de turismos.

«Esto exige un enfoque cauteloso, ya que cualquier aumento adicional sin un incremento correspondiente en las ventas podría generar una carga financiera significativa para los concesionarios. Ante la incertidumbre logística por las tensiones en Asia Occidental, FADA aconseja a los distribuidores gestionar sus inventarios de forma prudente», advirtió. EFE

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