El 61,5 % de los españoles cree que Trump ha puesto en peligro la paz mundial en Venezuela

Madrid, 16 ene (EFE).- El 61,5 % de los españoles piensa que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en peligro la «paz mundial» con su intervención militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, frente a un 32,1 % que no lo entiende así, según arroja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España.

El centro demoscópico público de España realizó 4.006 entrevistas telefónicas para esta encuesta entre los días 5 y 10 de enero, justo después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran el día 3 al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

La encuesta revela que la mitad de los ciudadanos españoles, el 50,3 %, opina que Trump «no ha actuado correctamente» en este caso, mientras que el 28,6 % afirma que el republicano se ha comportado «en parte correctamente y en parte incorrectamente».

Solo un 13,6 % de los encuestados cree que Trump ha obrado «correctamente».

El muestreo del CIS apunta que una abrumadora mayoría de entrevistados, el 71,8 %, está convencido de que con el apresamiento y detención de Maduro, actualmente encarcelado en los Estados Unidos, este país ha vulnerado la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.

Un 15,6 % opina lo contrario, y otro 11,3 % de encuestados contesta a esta pregunta con un «no lo sabe, tiene dudas».

También pregunta el CIS sobre el modo en que la Unión Europea está abordando la intervención militar en Venezuela. La actuación comunitaria es reprobada por un 48,9 % de los encuestados, que consideran que la UE lo ha hecho «mal» o «muy mal», frente a un 28,8 % para el que actuado «bien» o «muy bien».

Por otro lado, se mantiene la preocupación de los ciudadanos por la invasión de Rusia a Ucrania, con un 68,4 % que se reconoce «muy» o «bastante» preocupado, un 12,9 % que dice estar «algo» preocupado y un 16,2 % que está «poco» o «nada» inquieto.

También respecto a la política exterior y el conflicto en Ucrania, el 39 % entiende que la UE debería seguir apoyando financieramente a este país igual que ahora, un 37,2 % más que ahora y el 14 %, menos.

Los fondos rusos congelados en Europa deberían utilizarse para costear la reconstrucción de Ucrania, a juicio del 76,7 % de los entrevistados, en tanto el e 15,3 % lo rechaza. EFE

