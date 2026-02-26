El 70 % de los estudiantes dominicanos becados han cursado sus estudios en España

2 minutos

Santo Domingo, 26 feb (EFE).- El 70 % de los estudiantes dominicanos que han recibido becas internacionales han cursado sus estudios en España.

Así se dio a conocer este jueves durante un encuentro entre el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, y la embajadora del Reino de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos.

Santos recibió a la diplomática y conversaron sobre el fortalecimiento de las relaciones de cooperación bilateral en materia de educación superior, dijo el Mescyt en una nota.

Durante el encuentro se destacó el impacto del programa de becas internacionales del Mescyt, considerado un pilar fundamental para la formación del talento humano dominicano.

En este contexto, se resaltó que aproximadamente el 70 % de los estudiantes beneficiarios de estas becas han realizado estudios en el Reino de España, consolidando a ese país como uno de los principales destinos académicos de los becarios dominicanos, destacó la información.

El funcionario valoró la visita de Arribalzaga Ceballos, destacando que este acercamiento contribuye al fortalecimiento de los lazos de cooperación técnica entre ambas naciones y permite impulsar nuevas iniciativas conjuntas en beneficio del desarrollo del sistema de educación superior dominicano.

Durante la reunión, ambas autoridades pasaron revista a los vínculos existentes entre la República Dominicana y el Reino de España, destacando la «significativa cooperación» en el proceso de elaboración curricular para la formación de nuevos profesionales, así como en la capacitación de docentes de las Instituciones de Educación Superior (IES), particularmente mediante el programa de formación de ‘Los formadores de formadores’, iniciativa orientada al fortalecimiento de las capacidades académicas del sistema universitario dominicano.

De su lado, la embajadora Arribalzaga Ceballos agradeció al ministro por recibirla en su despacho a pocos días de haber asumido sus funciones, resaltando que este gesto refleja la solidez de las relaciones bilaterales y el alto nivel de cooperación existente en el ámbito de la educación superior.EFE

rsl