El 74 % de los españoles cree que la inteligencia artificial eliminará puestos de trabajo

Bruselas, 13 feb (EFE).- El 56 % de los españoles percibe que el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo es «muy positivo» o «bastante positivo», aunque cuando se les pregunta si creen que la tecnología va a eliminar empleos, el 74 % responde que sí, según el Eurobarómetro que publicó este jueves la Comisión Europea.

En concreto, el 11 % de los españoles consideran que utilizar inteligencia artificial en el trabajo es «muy positivo», el mismo porcentaje que la media de la UE; y un 45 % opina que es «bastante positivo», una cifra inferior a la media comunitaria, que se sitúa en el 51 %.

Por contra, el 25 % de españoles percibe la inteligencia artificial como «bastante negativa» y un 12 % que es «muy negativa», ambos porcentajes por encima de la media europea, que se sitúa en el 24 % y el 8 %, respectivamente.

A la pregunta de si los «robots o la inteligencia artificial roban los puestos de trabajo», el 74 % de los españoles responde positivamente, el mismo porcentaje que cree que la tecnología destruirá más empleos que los que creará.

En estos dos últimos puntos, los españoles se sitúan por encima de la media comunitaria, que en ambos casos es del 66 %.

La encuesta muestra también que la mayoría de los españoles, en concreto un 66 %, opina que la inteligencia artificial aumenta el ritmo en el que los trabajadores ejercen su trabajo (la media europea es del 73 %) y un 58 % considera que la tecnología es «necesaria» porque ayuda a hacer tareas «aburridas o repetitivas», por debajo de la media comunitaria, que es del 66 %.

Entre los españoles, el 72 % está de acuerdo con que la inteligencia artificial se utilice para mejorar la seguridad de los trabajadores (frente al 66 % de los europeos) y el 22 % que está en contra (menos que la media europea, que es del 25 %).

Sin embargo, el 58 % de los españoles es contrario a que se emplee la inteligencia artificial para selecciones de personal; un 78 % no quiere que se utilice para despedir a los trabajadores y un 52 % para que se les controle.

No obstante, la mayoría de los españoles asegura que en sus lugares de trabajo no se ha empleado la inteligencia artificial con estos fines, ya que el 66 % de los españoles dice que no se ha utilizado para controlarles (frente al 25 % que afirma lo contrario), y el 70 % que sus empleadores no han tomado la decisión de despedirles apoyándose en información obtenida con tecnología (ante el 20 % que dice que sí). EFE

