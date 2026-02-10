El 75 % de los jóvenes españoles utiliza herramientas de IA generativa

Bruselas, 10 (EFE).- El 75,56 % de los jóvenes españoles utilizaron en 2025 herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa, por encima de la media de la Unión Europea, que se situó en el 63,8 %, según publicó este martes la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

Los españoles de entre 16 y 24 años, no obstante, se sitúan en el undécimo puesto de lista, que encabezan los griegos (83,5 %), seguido de los estonios (82,8 %) y los checos (78,5 %), señaló hoy Eurostast, coincidiendo con el Día internacional del Internet Seguro.

Por contra, quienes menos la usaron fueron los rumanos (44,1 %), los italianos (47,2 %) y los polacos (49,3 %).

En el conjunto de la UE, el 63,8 % de los jóvenes usaron la inteligencia artificial generativa, casi el doble que el conjunto de la población de entre 16 y 74, que la empleó en un 32,7 %.

Los europeos utilizan la inteligencia artificial generativa para diferentes propósitos, principalmente para uso privado. Con ese objetivo lo emplearon el 44,2 % de los jóvenes, frente al 25,1 % del conjunto de la sociedad.

Por motivos evidentes, los jóvenes utilizaron también la herramienta en mayor medida con fines educativos, que el resto de la población (un 39,3 %, frente a un 9,4%, respectivamente).

En cambio, el uso profesional entre ambos grupos fue prácticamente similar (un 15,8 % los jóvenes y un 15,1 % la totalidad de la población), debido a que muchos de los adolescentes aún no han accedido al mercado laboral. EFE

