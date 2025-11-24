El 80% de los latinos desaprueba a Trump y el 71% dice que se ha excedido en deportaciones

2 minutos

Miami (EE.UU.), 24 nov (EFE).- Cuatro de cada cinco latinos en Estados Unidos (80 %) afirman que las políticas del presidente Donald Trump perjudican a los hispanos, y el 71 % considera que se ha excedido en las deportaciones, según una encuesta del Pew Research Center divulgada este lunes.

El estudio, realizado entre 8.046 adultos, analiza cómo perciben los hispanos su situación en el país durante el primer año del segundo mandato de Trump y compara estas percepciones con las de su primer periodo (2017-2021).

La investigación revela un aumento sostenido del temor relacionado con la política migratoria: el 52 % de los latinos teme que él mismo o alguien cercano pueda ser deportado, frente a 56 % en marzo pasado y 42 % al inicio del primer mandato.

En general, el 70 % de los latinos desaprueba la forma en que Trump está manejando su trabajo como presidente y el 65 % desaprueba el enfoque de la administración hacia la inmigración.

Latinos reprueban la economía

Además, el 61 % considera que las políticas económicas de Trump han empeorado sus condiciones, según la encuesta, con un margen de error de más o menos 1,7 puntos.

Aproximadamente el 50 % de los hispanos -con una población de unos 60 millones en Estados Unidos- reporta problemas para pagar alimentos, vivienda o atención médica.

Además, la mayoría continúa evaluando negativamente la economía del país, y alrededor de la mitad prevé que la situación empeore en el próximo año. Sin embargo, otro 50 % espera una mejora en sus finanzas personales, reflejando una mezcla de preocupación y esperanza.

Entre sus seguidores, el republicano también ha perdido apoyo.

Las opiniones de los latinos sobre Trump están divididas según su voto en 2024: el 81 % de los votantes latinos de Trump aprueba su desempeño, aunque esta cifra ha bajado desde el 93 % al inicio de su mandato, mientras que casi todos los votantes latinos de Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia en 2024, desaprueban al presidente. EFE

