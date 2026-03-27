El 83% de mexicanos que retornaron a su país de EE.UU lo hicieron forzados, dice la ONU

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Ciudad de México, 27 mar (EFE).- El 83 % de los mexicanos que retornaron a su país desde Estados Unidos en el periodo 2023-2025 lo hicieron forzados por las autoridades estadounidenses, mientras que el 17 % restante lo hizo movido por motivos laborales o por temor a ser deportados, según datos publicados esta semana por la ONU.

De acuerdo a cifras del Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, la mayoría de los mexicanos que regresaron a su país desde Estados Unidos lo hicieron por la intervención de las autoridades, de modo que no fue producto de su voluntad.

Así se desprende de los últimos datos del organismo en el marco de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento, un estudio en el que se encuestó a unas 400 personas en una decena de ciudades mexicanas.

En cuanto al género, el 76 % de los retornados eran varones, mientras que el 12 % eran mujeres adultas. La mayoría de ellos son originarios de los estados de Guerrero (sureste), Oaxaca (sureste) y Michoacán (este).

Los motivos para migrar a Estados Unidos fueron, principalmente, económicos para el 96 % de los mexicanos encuestados, quienes también mencionaron en un 21 % motivos de seguridad.

El estudio también destaca que en el caso de las personas extranjeras, 64 % de quienes regresaron de Estados Unidos a México lo hizo por intervención de las autoridades estadounidenses, y un 36 % por algún otro motivo.

Desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, Washington ha endurecido su política migratoria y ha detenido a más 177.000 mexicanos, de los cuales 13 fallecieron mientras eran custodiados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según informó esta semana el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. EFE

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