El 84 % de los europeos apoya leyes más duras contra el tráfico de fauna salvaje

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Bruselas, 28 abr (EFE).- El 84 % de los europeos apoya endurecer las leyes contra el tráfico de fauna salvaje, según un informe publicado este martes por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), que sitúa además a Europa como mercado clave y centro de tránsito de ese comercio.

El estudio, titulado «Queridos hasta la muerte» (‘Liked to Death’), advierte de que la demanda europea de mascotas exóticas y la difusión de vídeos virales en redes sociales contribuyen a alimentar un negocio que causa sufrimiento animal, amenaza la biodiversidad y favorece a redes criminales.

El tráfico mundial de fauna salvaje mueve entre 7.000 y 23.000 millones de dólares al año, lo que lo convierte en uno de los mayores mercados ilícitos del mundo y en un importante motor de la delincuencia organizada, según la plataforma.

En Europa hay unos 64 millones de mascotas exóticas y la UE figura entre los mayores importadores mundiales de animales salvajes, incluidos ejemplares capturados ilegalmente, añade IFAW.

El informe señala que en 2019 los Estados miembros declararon importaciones por valor de 1.250 millones de euros en especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), mientras que en 2023 las autoridades europeas interceptaron 600.000 animales vivos traficados ilegalmente, pertenecientes a 574 especies.

Pese a esa dimensión, sólo una de cada tres personas encuestadas sabe que Europa es un importante centro de tráfico de fauna o que las plataformas digitales desempeñan un papel relevante en este comercio, y tres de cada cuatro afirman saber poco o no demasiado sobre el fenómeno.

Además, sólo el 54 % cree que los ciudadanos pueden desempeñar algún papel para reducir este tráfico.

El 82 % de los encuestados considera que el tráfico de fauna salvaje es un problema mundial grave que necesita más atención, mientras que el 70 % rechaza que los animales salvajes sean buenas mascotas.

Escaparate en redes sociales

IFAW denuncia que las redes sociales han contribuido a normalizar la posesión de animales salvajes como mascotas y funcionan como un mercado virtual que conecta compradores y vendedores a través de fronteras.

«Los delincuentes dedicados al tráfico de fauna están explotando las lucrativas oportunidades creadas por los vídeos virales en los que aparecen animales salvajes mantenidos como mascotas», declaró la directora de Política e Incidencia para Europa de IFAW, Ilaria Di Silvestre.

En 2025, la organización se convirtió en la primera entidad conservacionista reconocida como «Alertador fiable» (‘Trusted Flagger’) bajo la Ley de Servicios Digitales de la UE. Entre marzo y diciembre denunció 118 anuncios sospechosos en cinco plataformas y cerca del 75 % fueron retirados.

La organización pide cerrar lagunas legales, criminalizar la importación y venta de especies protegidas en sus países de origen e introducir «listas positivas» que determinen qué animales pueden mantenerse legalmente como mascotas. EFE

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