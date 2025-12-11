El 85 % de los peruanos considera que el Congreso es la institución más corrupta del país

Lima, 11 dic (EFE).- El 85 % de los peruanos considera que el Congreso es la institución más corrupta de su país, según la decimotercera Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética, que indicó que la mención al Legislativo muestra «un incremento significativo» y duplica a otras instituciones nacionales, informó este jueves la emisora RPP.

Los resultados del estudio, realizado en alianza con Apoyo Consultoría, RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indicaron que en el país andino se ha producido «un drástico aumento en la percepción de corrupción en el Congreso, que lidera el ranking con un 85%, duplicando a otras instituciones clave como la Fiscalía y el Poder Judicial».

El sondeo, realizado por la encuestadora privada Ipsos, indicó que la Fiscalía recibe un 35 % de menciones y el Ejecutivo un 33 % en la percepción general de corrupción.

La información precisó que la percepción sobre el Ejecutivo se hizo sobre el Gobierno que presidió Dina Boluarte (2022-2025), quien fue destituida en octubre pasado por el Congreso y reemplazada por un gobierno de transición que lidera José Jerí, que aparece en las menciones con un 8 %.

Entre las otras instituciones señaladas figuran el Poder Judicial, con un 33 %; la Policía Nacional, con un 27 %; los municipios locales, con un 17 %; los gobiernos regionales, con un 13 %; los medios de comunicación, con un 8 %; la Contraloría, con un 6 %; y los partidos políticos y movimientos regionales, con un 6 %.

El estudio reveló los cambios en la percepción de corrupción ciudadana respecto a la anterior encuesta de este tipo, realizada en 2022, ya que el Congreso pasó de un 60 % a un 85 %, mientras que la Fiscalía aumentó de un 18 % a un 35 %, y la Policía Nacional subió de un 22 % a un 27 %.

Sin embargo, la percepción de corrupción en los municipios bajó del 22 % al 17 %; en los gobiernos regionales del 25 % al 13 %; de los medios de comunicación del 13 % al 8 %; y de los partidos políticos del 20 % al 6 %. En ese contexto, el Poder Judicial «se mantuvo casi estable», al pasar de un 34 % a un 33 %.

El informe mencionó que en el país se presenta una «paradoja en la lucha contra la corrupción», ya que los peruanos exigen que las mismas instituciones que consideran las más corruptas, como el Congreso o la Policía, «lideren la solución».

Al referirse a los principales problemas que afectan al país, un 68 % de los encuestados mencionó a la delincuencia y un 67 % a la corrupción. Además, un 88 % consideró que la delincuencia ha aumentado en Perú en los últimos cinco años.

La investigación fue realizada por Ipsos Perú, por encargo de la ONG Proética -capítulo peruano de Transparencia Internacional-, del 22 al 31 de octubre pasado a 1.300 personas de zonas urbanas del país y tiene un margen de error de 2,7 %, según indicó su ficha técnica. EFE

