El abogado del hijo de la princesa de Noruega pide la absolución por los casos de violación

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La defensa de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, pidió el jueves su absolución por violaciones y solicitó una pena de un año y medio de prisión por cargos menores.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Høiby debe responder por 40 cargos, entre ellos la violación de cuatro mujeres entre 2018 y 2024 y actos de violencia contra exparejas.

El miércoles, la fiscalía había solicitado una pena de siete años y siete meses de prisión para el joven de 29 años, que no es formalmente miembro de la casa real noruega.

En el último día de un juicio que durante siete semanas ha captado la atención de los medios, el abogado Petar Sekulic afirmó en su alegato final que su cliente pudo haber actuado de manera «antipática», pero que sus actos no eran necesariamente punibles.

Las supuestas violaciones se habrían cometido tras noches de fiesta, durante las cuales Høiby había consumido alcohol y estupefacientes, y al término de relaciones sexuales consentidas con las presuntas víctimas.

La cuestión central para los jueces será determinar si algunos actos sexuales tuvieron lugar mientras las mujeres estaban dormidas y, por lo tanto, no estaban en condiciones de oponerse.

Al remitir a estos episodios, en los que su cliente también está acusado de haber filmado o fotografiado, Sekulic cuestionó la credibilidad de las presuntas víctimas e insistió en elementos que habrían podido llevar a Høiby a creer que tenía su consentimiento tácito o a no comprender que ellas estaban dormidas.

En cuanto a las acusaciones de violencia, la defensa rechazó las alegaciones de la fiscalía según las cuales una expareja habría estado sometida de manera duradera a un «régimen de miedo».

Sekulic describió relaciones turbulentas, marcadas por los celos y peleas acaloradas, pero con responsabilidades compartidas.

Høiby, en cambio, se declaró culpable de algunos hechos menores, especialmente de haber transportado 3,5 kilos de marihuana, atentados contra la integridad física y amenazas.

La defensa solicitó una pena de un año y medio de prisión por estos hechos. Si los jueces llegaran a declarar culpable a Høiby de todos los cargos, la pena no debería superar «cinco o seis años» de prisión, argumentaron los abogados.

El caso, que ha empañado la imagen de la monarquía, comenzó el 4 de agosto de 2024, cuando Høiby fue detenido, sospechoso de haber agredido a su pareja la noche anterior.

Tras el decomiso de teléfonos y computadoras, la policía encontró videos y grabaciones que documentaban posibles delitos por los que posteriormente fue imputado.

Se espera que el veredicto se de a conocer dentro de varias semanas, e incluso meses.

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