El accidente de una avioneta en el sur de Irlanda causa un muerto y dos heridos

1 minuto

Dublín, 20 nov (EFE).- Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas después de que una avioneta se estrelló este jueves en el condado irlandés de Waterford, al sureste del país.

La Policía irlandesa (Garda) confirmó en un comunicado que el siniestro ocurrió hacia las 12:50 horas (GMT) y afectó a una «aeronave ligera» durante su aproximación al aeropuerto de Waterford.

Aunque las fuerzas del orden no han aún dado detalles sobre los ocupantes, medios locales informaron de que los servicios de emergencia sobre el terreno certificaron un fallecimiento y el traslado de dos heridos al hospital.

Las webs de seguimiento en línea de vuelos registraron que el aparato, un ‘Vulcanair P68C’, cubría el trayecto entre la ciudad irlandesa de Sligo (noroeste) y la francesa de Beziers (sur) cuando el piloto cambió de rumbo frente a la costa sur de la isla para aterrizar supuestamente en Waterford.

El Ministerio irlandés de Transporte indicó en una nota que expertos de la unidad de accidentes aéreos investigan las causas del suceso en colaboración con los servicios de emergencia y la Autoridad de Aviación Civil.

La Garda agregó que se ha cerrado el acceso al tráfico en las inmediaciones del lugar del accidente, identificado como una zona agrícola próxima a la localidad costera de Tramore, en el condado de Waterford. EFE

ja/jm/rcf