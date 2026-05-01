El acuerdo comercial UE-Mercosur entra en vigor este viernes de manera provisional

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El ambicioso acuerdo comercial de la UE con el bloque sudamericano Mercosur entra en vigor de manera provisional este viernes, pese a que sigue pendiente un fallo judicial sobre su legalidad.

El acuerdo para crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo fue cerrado por Bruselas en enero, tras más de 25 años de interminables negociaciones.

El pacto, que elimina los aranceles de más del 90% del comercio entre ambas partes, ha resultado divisivo en Europa, donde Francia encabeza la oposición por el temor de que algunos de sus agricultores salgan perjudicados.

Pero —con el respaldo de la mayoría de los países de la UE— Bruselas siguió adelante en su intento de diversificar el comercio ante los desafíos procedentes de Estados Unidos y China.

«Se ha invertido mucho trabajo para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora ha llegado el momento de dedicar el mismo esfuerzo a garantizar que nuestros ciudadanos y empresas cosechen sus beneficios de inmediato», declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

«Desde el primer día se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado», añadió.

Para marcar la fecha, los dirigentes de la UE, Von der Leyen y el titular del Consejo Europeo, António Costa, mantendrán conversaciones en línea con los líderes de los países de Mercosur, que incluyen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En conjunto, la UE y Mercosur representan el 30% del PIB mundial y más de 700 millones de consumidores.

El acuerdo favorece las exportaciones europeas de automóviles, vino y queso, y facilita al mismo tiempo la entrada en Europa de carne de vacuno, aves de corral, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

La aplicación del acuerdo se produce después de que el Parlamento Europeo lo remitiera en enero al máximo tribunal de la UE, para que se exprese sobre la legalidad del tratado.

Francia intentó sin éxito bloquear el acuerdo por la preocupación de sus agricultores, que temen ser perjudicados por la competencia de productos más baratos procedentes de Brasil y de sus vecinos.

La férrea oposición francesa al pacto provocó un enfrentamiento público con Alemania.

Al mismo tiempo que ha tratado de cerrar el acuerdo con Mercosur, la UE también ha seguido adelante con otros tratados para acercarse a otros mercados importantes como India, Australia e Indonesia.

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