El acuerdo entre la UE y EEUU prevé bajar el arancel de los coches al 15 % con condiciones

Bruselas, 21 ago (EFE).- La Unión Europea y Estados Unidos confirmaron este jueves que Washington aplicará un arancel tope del 15 % a los bienes europeos, incluidos los automóviles, aunque precisaron que esta rebaja se aplicará cuando el bloque comunitario haya tomado medidas para reducir a su vez los que impone a Estados Unidos.

Así lo refleja la declaración conjunta publicada este jueves por la Comisión Europea y la Casa Blanca, en la que precisan por escrito los términos del acuerdo político al que llegaron el mes pasado en Escocia para evitar una guerra arancelaria en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con tarifas del 30 % a la mayoría de importaciones europeas.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, explicó en una rueda de prensa que el objetivo de la UE es adoptar este mismo mes la propuesta para eliminar los aranceles a los bienes industriales de Estados Unidos y dar acceso preferencial al mercado europeo a ciertos productos de ese país, con lo que el arancel del 15 % a los automóviles podría aplicarse retroactivamente desde el 1 de agosto.

Así se lo transmitió al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien le confirmó que en ese caso lo aplicarían de manera retroactiva desde el 1 de agosto, explicó Sefcovic. EFE

