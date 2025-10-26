El ADN fue clave para identificar a los dos arrestados por el robo del Louvre

3 minutos

París, 26 oct (EFE).- El ADN fue determinante en la identificación de los dos sospechosos que fueron arrestados en las últimas horas por su presunta relación con el robo en el Louvre del 19 de octubre pasado.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a la cadena pública Franceinfo, en la escena del crimen se habían encontrado trazas del ADN de los arrestados, quienes eran individuos en el radar de la policía por antecedentes delictivos.

Las detenciones se produjeron anoche después de que uno de los dos presuntos implicados -que formarían parte del comando de cuatro personas en total que robaron el museo- intentó abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, en dirección supuestamente a Argelia.

Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles, en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.

Los dos hombres permanecen bajo custodia policial, según avanzaron este domingo la revista Paris Match y el diario Le Parisien, información que fue confirmada posteriormente también por otros medios locales.

Posteriormente la Fiscalía de la República confirmó los arrestos, si bien lamentó la divulgación «precipitada» de estos avances, por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas.

«Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto», transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

De la operación se encargan la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los dos capturados, de unos 30 años, fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas.

En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Los cargos podrían aumentar de gravedad en el caso de que hayan contribuido a la destrucción de las joyas (por ejemplo, de cara a vender sus componentes por separado).

El botín sustraído hace justo una semana, de cuyas piezas no hay noticias, está valorado económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

Las joyas pertenecían a la Corona francesa y fueron sustraídas en una operación que duró apenas unos minutos en la denominada Galería Apolo del que es el museo más visitado del mundo. EFE

ngp/alf