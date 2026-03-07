El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes

Redacción Internacional, 7 mar (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, localizado en Teherán, sufrió un aparatoso incendio según afirmaron medios locales este sábado, tras la ronda más reciente de ataques del Ejército de Israel contra la capital de Irán.

Objetivo de anteriores bombardeos en los días precedentes, el aeropuerto ardía en la madrugada de hoy en varios puntos y espesas columnas de humo se elevaban sobre este aeródromo que se usa para vuelos nacionales y diplomáticos, según imágenes difundidas por la televisión local Press TV.

El aeropuerto, así como el de la ciudad de Bushehr y el de Payam en Karaj, fueron atacados en los últimos días por la Fuerza Aérea israelí para desmantelar los sistemas de defensa y detección de la nación persa.

Los ataques de esta madrugada se enmarcan en la ronda más reciente de ataques enfocados en la «infraestructura» de Irán en su capital, Teherán, llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido exlíder del régimen iraní, Alí Jameneí, según informaron en otra nota castrense.

Jameneí murió el sábado 28, junto a parte de la cúpula militar iraní y otros cientos de personas, en cifras que han ido en aumento a medida que continúan los bombardeos de Washington e Israel.

Teherán ha respondido con ataques a Israel -con diez muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.

Los bombardeos del viernes llegan después de que Teherán viviera la madrugada más dura de ataques contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos desde el inicio de esta guerra que este sábado cumple ocho días. EFE

