El alcalde de Bogotá pide a Petro que la concentración de hoy sea pacífica

2 minutos

Bogotá, 24 oct (EFE).- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió este viernes al presidente colombiano, Gustavo Petro, que la concentración que convocó para esta tarde en el centro de Bogotá por la «soberanía y la paz de Colombia» se desarrolle de manera pacífica y garantizando los derechos de quienes participen o no en ella.

«La manifestación es un derecho en democracia y todos estamos obligados a que se pueda desarrollar, pero sin violencia, destrucción, bloqueos o vandalismo, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas semanas», dijo Galán en un video divulgado por su despacho.

El martes pasado, Petro llamó a la ciudadanía a concentrarse hoy en la Plaza de Bolívar de Bogotá para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

La manifestación, convocada en defensa de la «soberanía, la dignidad y la paz de Colombia», tiene también lugar en medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico.

«Presidente, al ser usted quien convoca esta manifestación, pídale a la gente, a quienes van a salir a la calle y a la Plaza de Bolívar, que se comprometan a manifestarse sin violencia, sin destrucción, sin vandalismo», expresó hoy Galán.

El mandatario bogotano dijo que la ciudadanía está cansada de que las protestas terminen en hechos violentos que afectan a millones de personas y que son causados por algunos manifestantes.

El pasado viernes 17 de octubre, cuatro policías resultaron heridos luego de ser atacados con flechas por un grupo de indígenas que protestaba frente a la Embajada de Estados Unidos, contra la política de ese país hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.

Esa manifestación fue convocada por grupos de la sociedad civil como parte de una «jornada antiimperialista» y se tornó violenta frente a la sede diplomática de Estados Unidos, ubicada en el occidente de Bogotá, sobre una de las avenidas neurálgicas de la ciudad, lo que obligó a la intervención de la Policía.

Por último, Galán le pidió a Petro respaldar a la fuerza pública y «garantizar que puedan cumplir con su función de mantener el orden público en Bogotá y en todo el territorio nacional». EFE

