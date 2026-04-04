El alcalde de Londres, bajo presión tras disturbios juveniles coordinados en redes

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Londres, 4 abr (EFE).- El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, está bajo presión para garantizar la seguridad a los comercios después de que en los últimos días varios encuentros juveniles organizados en redes acabaran en disturbios y asaltos a tiendas en el sur de la ciudad.

El pasado sábado y de nuevo el martes decenas de jóvenes se congregaron en el centro del barrio londinense de Clapham convocados a través de plataformas como Snapchat y Tik Tok, lo que derivó en lanzamiento de petardos y asaltos a comercios, entre ellos los conocidos grandes almacenes Marks & Spencer.

Seis chicas de entre 13 y 17 años fueron detenidas por presunto hurto o agresión a los dependientes, mientras la Policía examina los vídeos de la multitud difundidos en las redes sociales para practicar más arrestos.

En un artículo en ‘The Daily Telegraph’ el miércoles, el director de comercio minorista de M&S, Thinus Keeve, pidió a Khan que dedique más recursos policiales a atajar ‘delitos menores’ como robos en tiendas e intimidación del personal y puso en duda que «la delincuencia se esté reduciendo» en la capital británica.

También la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, criticó que la presunta inacción policial sobre pequeños robos en comercios lleva a los jóvenes a pensar que «pueden actuar con impunidad».

Tras los sucesos, la superintendente adjunta de la Policía Metropolitana de Londres, Emma Bond, instó a los padres a asumir responsabilidad por sus hijos menores de edad y pidió a las empresas tecnológicas que «cumplan su parte asumiendo la responsabilidad por el contenido que promueva o incite al desorden».

Por su parte, el alcalde tachó los disturbios de «inaceptables» pero negó las afirmaciones de que Londres es una ciudad insegura, pese a la sensación de caos propagada por las imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

Paralelamente, varios expertos señalaron en medios británicos que estas quedadas masivas de jóvenes no reflejan necesariamente conductas delictivas sino problemas estructurales más amplios, como los recortes en servicios públicos como centros cívicos.

Según cifras oficiales, durante el mandato de Khan delitos graves como los homicidios se han reducido en la ciudad hasta niveles históricamente bajos, pero los hurtos en tiendas han ido en aumento en los últimos años, con un ascenso del 19 % en los doce meses hasta septiembre de 2025. EFE

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