The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El América de la española Irene Guerrero vence al León

Este contenido fue publicado en
2 minutos

México, 13 mar (EFE).- El América, de Irene Guerrero, campeona del mundo con España, superó este viernes por 4-2 al León en el partido que cerró la undécima jornada del Clausura de la liga femenina del fútbol mexicano.

Las Águilas triunfaron con doblete de Nancy Antonio y tantos de la brasileña Geyse Da Silva y Jana Gutiérrez, por León Valeria Razo marcó los dos goles.

Con la victoria, el América llegó a 24 puntos y se colocó en quinto lugar de la tabla; León es duodécimo con 12 unidades.

Las Águilas fueron al frente con intensidad desde el inicio.

Al minuto dos, Nancy Antonio le pegó con potencia desde fuera del área a un balón que entró pegado al poste derecho de la portería defendida por Nicole Buenfil para el 1-0.

Antonio volvió a hacer daño al 13 con un centro al límite del área chica que remató Geyse Da Silva para celebrar el 2-0.

León descontó 2-1 en el 45 luego de una serie de rebotes dentro del área que nadie despejó y Razo encontró para rematar a la red.

En el segundo tiempo León adelantó líneas en busca del empate, pero cuando mejor jugaba recibió el 3-1 en un contragolpe que concluyó con remate de Antonio al fondo del arco.

El local hizo el cuarto al 89 en disparo lejano de Jana Gutiérrez que Buenfil atacó mal y permitió que se metiera a su portería.

En tiempo agregado Razo consiguió su segundo tanto con remate de cabeza para dejar el marcador 4-2.

La undécima jornada se inició el jueves con el triunfo del Monterrey 0-2 sobre el Mazatlán.

La victoria permitió a las Rayadas mantenerse en la cima del certamen con 29 puntos.

El mismo día el Pachuca superó 2-0 al Tijuana, resultado con el que sigue en el segundo lugar con 26 unidades.

En otro partido Tigres UANL, de la española Jenni Hermoso, goleó 4-1 al Santos Laguna. Las felinas son sextas con 24 unidades.

En el resto de los resultados el Toluca, que marcha en el tercer escalón con 25 puntos, superó 4-2 a Pumas UNAM; el San Luis derrotó 2-0 al Puebla; Cruz Azul goleó 3-0 al Necaxa; y el Atlas se impuso 0-1 al Querétaro.

– Partidos de la duodécima jornada del Clausura femenino del fútbol mexicano.

Domingo 15.03: Guadalajara-Pachuca, Puebla-Juárez FC, Necaxa-San Luis y Tigres UANL-Querétaro.

Lunes 16.03: Atlas-Monterrey, América-Toluca y León-Mazatlán.

Martes 17.03: Santos Laguna-Cruz Azul y Tijuana-Pumas UNAM. EFE

as/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR