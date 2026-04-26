El América tumba de la cima al Monterrey y entra como favorito a los cuartos de final

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México, 25 abr (EFE).- El América de la española Irene Guerrero le arrebató al Monterrey el primer lugar en la decimoséptima jornada para pasar como primer favorito a los cuartos de final del Clausura del fútbol femenino de México.

Las Águilas concluyeron la fase regular con 42 puntos gracias a su triunfo del viernes por 3-2 sobre el Pachuca, que terminó en la cuarta posición, con 36 unidades.

El cambio de posición en la última jornada fue sorpresivo ya que las Rayadas llegaron a su partido final ante los Tigres UANL invictas, pero al ser goleadas 0-3 por el equipo de la española Jenni Hermoso, perdieron el comando de la competición.

En este partido, Diana Ordoñez marcó un doblete que le permitió acabar como máxima anotadora del certamen con 18 goles, empatada con la francesa Eugenie Le Somme del Toluca.

Monterrey terminó segundo de la clasificación con 40 unidades, tres más que el campeón Tigres, que sumó 37.

El Guadalajara, el quinto clasificado con 34 puntos, concluyó el certamen con un empate 1-1 ante el Toluca, que clasificó sexto gracias a sus 33 unidades.

También el sábado, el Juárez FC, octavo de la tabla con 29 puntos, amarró su boleto a la liguilla gracias a su victoria por 1-2 sobre el Atlas.

Este domingo, el Cruz Azul también aseguró su participación en la fase final con su empate 1-1 con Pumas UNAM que se quedaron fuera.

La Máquina terminó con 31 puntos en el séptimo escalón de la clasificación.

En el resto de los resultados de la decimoséptima jornada el San Luis le ganó 1-2 al León, el Tijuana superó 2-0 al Mazatlán, el Puebla venció 3-2 al Necaxa, último lugar de la tabla, y el Santos Laguna se impuso 3-0 al Querétaro.

En los cuartos de final de la liguilla el América, primero, se medirá al Juárez FC, octavo; el Monterrey, segundo, jugará con el Cruz Azul, séptimo; los Tigres, tercero, chocarán con el Toluca, sexto; y el Pachuca, cuarto, jugará ante el Guadalajara, quinto. EFE

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