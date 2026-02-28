El argentino Alan Lorenzo anota un gol en el empate entre Técnico Universitario y Orense

Guayaquil (Ecuador), 27 feb (EFE).- El defensa argentino Alan Lorenzo marcó este viernes uno de los goles del empate 1-1 entre el Técnico Universitario y el Orense, en el arranque de la segunda fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Lorenzo, de 27 años y perteneciente al Orense, aprovechó al minuto 6 un centro desde un tiro de esquina y con un golpe de cabeza derrotó a su compatriota, el portero Santiago Razzeto.

Mientras que el Cagua, de 22 años, anotó también de cabeza, al minuto 85, para salvar al Técnico Universitario de la derrota.

El partido resultó intenso por la generosidad en las propuestas de juego, con acciones de ida y vuelta, pero los equipos no pudieron saborear su primera victoria en esta temporada, pues en la primera fecha el Técnico perdió por 1-0 ante Barcelona y el Orense cayó por 2-1 ante Liga de Quito.

Sobre el final del partido, el argentino Agustín Herrera desperdició una ocasión para otorgarle el triunfo al Orense, ya que enfrentó solo a Razzeto, pero el balón se escapó hacia el costado derecho del arco.

La segunda fecha de la Liga Pro continuará este fin de semana con los juegos Leones-Libertad, Guayaquil City-Aucas y Emelec-Delfín. EFE

