El argentino Paradela neutraliza el gol del portugués Paulinho

1 minuto

Toluca (México), 7 feb (EFE).- Cruz sacó un empate de los pagos del campeón mexicano Toluca gracias al gol del argentino José Paradela, que dejó sin efecto el anotado por el portugués Paulinho.

El equipo celeste se aferra al tercer puesto del torneo Clausura mexicano con 10 puntos, a 5 del líder Guadalajara, y Toluca es cuarto con 9.

Toluca tomó ventaja en el minuto 41 gracias a la asistencia de Jesús Gallardo.

El mismo Gallardo estuvo a punto de aumentar la cuenta con el pase del argentino Santiago Simón, pero su pase salió desviado.

El debutante nigeriano Osinachi Ebere necesitó apenas 13 minutos en la cancha para dejar su tarjeta de presentación en una jugada que dejó servido el balón a Paradela.

Este sábado, Atlas recibirá a Pumas, Pachuca a Juárez y América a Monterrey. EFE

gb/hbr

(fotos)