El argentino Víctor Bernay deja de ser el entrenador del club paraguayo Guaraní

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Asunción, 16 mar (EFE).- El paraguayo Club Guaraní anunció este lunes la salida del entrenador argentino Víctor Bernay en medio de los decepcionantes resultados del equipo en el arranque del Torneo Apertura, donde ocupa la décima plaza con igual número de puntos tras nueve partidos disputados.

Bajo el mando de Bernay, Guaraní quedó a las puertas de alzar el título del Torneo Clausura en 2025, tras finalizar la competición un punto por detrás del campeón Cerro Porteño.

Pero esta campaña el equipo solo ha podido ganar en dos de sus nueve presentaciones de la liga local y cayó eliminado prematuramente en la segunda fase previa de la Copa Libertadores ante el modesto Juventud de Las Piedras uruguayo.

Bernay, que en el fútbol paraguayo también fue timonel de Cerro Porteño y Nacional, es considerado el «potenciador» del joven defensor Alexandro Maidana, al que dirigió antes de su reciente traspaso al Talleres de Córdoba de Argentina y quien fue citado la víspera por primera vez a la selección mayor de Paraguay. EFE

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