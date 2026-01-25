El argentino Vegetti debuta en el fútbol paraguayo con empate entre Cerro y Libertad

Asunción, 24 ene (EFE).- El delantero argentino Pablo Vegetti debutó este sábado en el fútbol paraguayo con el empate 1-1 entre su Cerro Porteño y el Libertad, por la fecha 1 del Torneo Apertura.

Vegetti, que despertó una alta expectativa entre los hinchas del Azulgrana por la cuota goleadora que dejó en el Vasco da Gama brasileño la temporada pasada, ingresó desde el banco en la segunda mitad y se mostró incisivo en el ataque, pero se fue sin goles en medio del bajón colectivo que experimentó en el complemento el equipo que dirige el uruguayo Jorge Bava.

Su compatriota Ignacio Aliseda había puesto en ventaja a Cerro Porteño a los 20 minutos, pero el atacante paraguayo Gustavo Aguilar puso cifras definitivas en la fracción 63 del compromiso.

En el Ciclón de Barrio Obrero también debutaron el colombiano Santiago Mosquera y el argentino-alemán Mateo Klimowicz, los otros dos refuerzos internacionales del equipo para esta temporada, en la que defiende los títulos de liga y Supercopa, al tiempo que aspira a trascender en la Copa Libertadores.

Ninguno de estos tres jugadores hizo pretemporada con Cerro Porteño y fueron presentados a mediados de semana.

Esta misma jornada, Nacional hizo valer su localía al imponerse 1-0 ante el Sportivo San Lorenzo con el tanto de Hugo Valde en el cierre de la primera mitad del choque.

Mientras que ayer, Sportivo Luqueño derrotó 2-1 al 2 de Mayo, con lo que trepó de manera provisional a la tabla, al tiempo que Recoleta y Trinidense pactaron 1-1.

La jornada se completará este domingo con los partidos Olimpia-Guaraní y Sportivo Ameliano-Rubio Ñu. EFE

