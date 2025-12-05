The Swiss voice in the world since 1935
El arquitecto Frank Gehry, autor del Guggenheim de Bilbao, muere a los 96 años

Toronto (Canadá), 5 dic (EFE).- El arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry, autor del Museo Guggenheim de Bilbao entre otras obras, murió este viernes en California (EE.UU.) a los 96 años, informaron medios locales.

Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria, según reveló su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd. EFE

