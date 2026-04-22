El atletismo inaugura su medallero en Panamá 2026 con el protagonismo de Ecuador

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Ciudad de Panamá, 22 abr (EFE).- El atletismo coronó este miércoles a sus primeros campeones en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que alcanzaron su undécima jornada de competencias.

Ecuador firmó la mejor actuación de la jornada inaugural en la pista y el campo, con dos medallas de oro.

La primera llegó con Patry Valdez en el lanzamiento de martillo, con una marca de 75,50 metros, por delante de los brasileños José Escobar de Almeida (65,54) y Abilio Gomes Barbosa (65,51), plata y bronce, respectivamente.

El segundo oro ecuatoriano fue en el salto alto femenino, donde Jeraldine Pata Reasco se impuso con un registro de 1,69 metros. En esta prueba hubo empate en el segundo lugar (1,66), por lo que se otorgaron dos platas a la brasileña María Francezka Belmonte y a la chilena María Montes Urrunuaga.

En el lanzamiento de martillo femenino, la brasileña María Alvés da Fonseca se colgó el oro con un lanzamiento de 62,01 metros. La colombiana Ashly Hinestroza obtuvo la plata y la argentina Juana Marino el bronce.

El peruano Thiago Goyzueta se adjudicó los 1.500 metros masculinos con un tiempo de 4:01.86, seguido del ecuatoriano Leymer Pacheco (plata) y del guyanés Ebo McNeil (bronce).

En la rama femenina de esta distancia, la chilena Valentina Cancino Troncoso se llevó el oro, escoltada por Zoe Gorski (plata) y Nicole Herdy Faria (bronce).

El argentino Pedro Olmos ganó el salto de longitud masculino con 7,30 metros, por delante del brasileño Joao de Souza Fernández y del chileno Nicolás Seydewitz.

El relevo 4×400 mixto cerró la jornada con triunfo de Colombia (Sergio Rojas, Laura Alcalá, José Valencia y Michel Gómez), seguido de Ecuador y Venezuela.

En taekwondo, en su segunda jornada, se repartieron las primeras medallas en la modalidad de combate.

El brasileño Nicolás Borges se impuso en -48 kg masculino tras vencer en la final al ecuatoriano Pedro Orbea. Los bronces fueron para el argentino Bautista Liendro y el peruano Jefferson Cueva.

En -63 kg femenino, la argentina Melissa González ganó el oro al derrotar a la colombiana María Gómez. La panameña Kira Grira y la brasileña Alicia Da Silva obtuvieron los bronces.

Brasil volvió a lo más alto del podio en -63 kg masculino con Gabriel Fonseca, quien superó al venezolano Juan Soto. Los bronces quedaron en manos del panameño Andrés Lasso y del chileno Pedro Fuenzalida.

En béisbol, Panamá, con una ofensiva de 11 imparables, mantuvo invicto al vencer a Colombia 10 carreras por 2, mientras que Curazao derrotó a Perú y Brasil superó a Argentina.

Para la próxima jornada está previsto el debut del baloncesto 3×3 y la esgrima.

Brasil lidera el medallero general con 43 oros y se perfila como dominador del certamen, seguido por Argentina (25) y Venezuela (18). EFE

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