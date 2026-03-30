El Ballet Nacional de Cuba estrenará dos obras del coreógrafo italiano Mauro de Candia

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La Habana, 30 mar (EFE).- El Ballet Nacional de Cuba (BNC) anunció este lunes dos estrenos del reconocido coreógrafo italiano Mauro de Candia en sus próximas presentaciones, en el contexto de la grave crisis energética que enfrenta la isla reforzada por el cerco petrolero aplicado por Estados Unidos en los últimos meses.

´Aria suspendida´ y ´La muerte del cisne´ son las obras coreográficas de Mauro de Candia incluidas en este nuevo programa del BNC para los días 17, 18 y 19 de abril, en la Sala Avellaneda, del Teatro Nacional de La Habana, informó la emblemática compañía.

El estreno se produce en medio de una intensa crisis energética de la isla agravada por el asedio petrolero de EE.UU. que se ha traducido en prolongados apagones diarios además de falta de combustible lo que ha causado la paralización de muchas actividades, incluidas las culturales.

Además de su exitosa carrera como bailarín, la nota del BNC recuerda que a partir de dedicarse a la coreografía, las obras de Mauro de Candia han sido interpretadas por los ballets Real de Flandes, del Teatro de Turín, el de Washington, el Estatal de Berlín (Staatsballett Berlin), Gauthier Dance y Danza Contemporánea de Cuba, entre otros.

También resalta reconocimientos que ha recibido como el Premio Positano y el Premio Giuliana Penz y la Medalla de Plata que le otorgó el Estado italiano en 2009.

El programa de estas presentaciones se completa con las piezas ´La fille mal gardée´, en versión coreográfica de la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso (1920-2019) sobre la original de Jean Dauberval, ´Muñecos´, el pas de deux de ´El corsario´, ´Excelsior´ y ´Sinfonía´ para nueve hombres, de James Kelly.

El elenco estará encabezado por los bailarines Viengsay Valdés, directora de la compañía; Anette Delgado, Ányelo Montero, Yankiel Vázquez y Ernesto Díaz, y otras figuras en ascenso como Alianed Moreno, Laura Kamila, Alejandro Alderete, quienes debutarán en ´La fille mal gardée´.

El BNC es la compañía de danza clásica más importante de la isla y se ha destacado internacionalmente por el rigor artístico-técnico de sus bailarines y una línea con predominio de la tradición romántica y clásica.

Surgió en 1948 bajo el nombre de Alicia Alonso, que fue su directora, primera figura y fundadora junto a los hermanos Alberto y Fernando Alonso.

En 2018 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por ser «máxima expresión de la escuela cubana de ballet», condición extendida al repertorio de la compañía, su archivo de imágenes, los objetos y documentos relacionados con la institución. EFE

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