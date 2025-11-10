El Banco Central de Brasil anuncia nuevas reglas para el mercado de criptomonedas

Brasilia, 10 nov (EFE).- El Banco Central de Brasil anunció este lunes una serie de normas para el mercado de criptomonedas, mediante las cuales pretende impedir las operaciones de blanqueo de capitales y estafas en el ambiente digital.

Las nuevas normas entrarán en vigor en febrero de 2026 y, entre otros puntos, establecen que los pagos y transferencias internacionales realizados con activos virtuales serán regidos por la legislación que existe para el mercado de cambio.

Además, habrá un límite equivalente a 100.000 dólares para aquellas operaciones que sean realizadas con empresas que no están debidamente registradas como operadoras en el mercado de divisas nacional.

Asimismo, se ha determinado que las empresas que operen en esos mercados virtuales en Brasil deberán tener un capital mínimo de entre 10 y 37 millones de reales (1,8 millones de dólares) según el área en que actúen, y contar con la debida representación legal en el país.

La nueva regulación entrará en vigor en febrero de 2026, pero el Banco Central también estableció un plazo de nueve meses a partir de ese momento para las empresas que ya operan en el mercado nacional de monedas virtuales se adapten a esas determinaciones.

En Brasil se calcula que existen unos 26 millones de inversores en criptomonedas, que incluso se negocian en fondos cotizados en la Bolsa de São Paulo, que el año pasado movilizaron cerca de 10.000 millones de dólares, según datos del mercado bursátil. EFE

