El Barcelona se mide en el Duelo de Estrellas a una selección liderada por Jenni Hermoso

3 minutos

Monterrey (México), 21 ago (EFE).- El Barcelona español se medirá este viernes a una selección de estrellas de la Liga mexicana de fútbol femenino, sostenida por una significativa representación española en la que sobresale la campeona del mundo Jennifer Hermoso.

En el primer «Duelo de Estrellas», como la competición tituló este partido, la directiva del campeonato eligió al Barcelona como el rival para el debut.

El evento es una forma de presumir la consolidación de la competición, que viene de ha roto récords de audiencia y asistencia a sus estadios.

El Barcelona, uno de los clubes de mujeres más fuertes del mundo, viajó a México con su mejor plantilla, comandada por las balones de oro y campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

Además, el entrenador Pere Romeu tendrá a otras monarcas mundiales españolas como Salma Paralluelo y Cata Coll.

El encuentro le servirá a las blaugranas para preparase para su nueva temporada, en la que buscarán su cuarta Liga de Campeonas de Europa.

Es el tercer año consecutivo que las catalanas viajan a México a disputar partidos amistosos, este año, junto al Duelo de Estrellas, se enfrentarán el domingo a las Águilas del América en Ciudad de México.

El combinado de figuras del campeonato mexicano tiene en Jenni Hermoso a su principal estrella.

Hermoso ha tenido un buen arranque de torneo en el Apertura, en el que suma cinco goles en siete partidos, a cuatro dianas de igualar a Charlyn Corral, de las cameponas Tuzas del Pachuca, la máxima artillera del semestre.

Jenni es una de las goleadoras históricas de la selección española y del Barcelona, con el que obtuvo la ‘Champions League’ de la campaña 2020/2021, cinco títulos de liga, cinco copas de la reina y dos supercopas de España.

Además de ella, las otras españolas que forman parte de la plantilla de la liga mexicana son la centrocampista Irene Guerrero, figura del América, y Andrea Pereira, líder de la defensa el Pachuca.

Otra de los peces gordos del roster mexicano es Corral, Pichichi en España en 2018, y cuatro veces campeona de las goleadoras del torneo local.

21 de las 30 jugadoras de la selección de figuras mexicanas se eligieron por sus datos de rendimiento de la temporada pasada, cuatro fueron elegidas como lo mejor de distintas jornadas, dos fueron «sorpresas» y tres seleccionadas por la afición.

-Alineaciones probables:

Liga MX Femenil: Esthefanny Barreras; Nicolette Hernández, Andrea Pereira, Greta Espinoza, Julitha Singano; Irene Guerrero, Ruth Bravo, Jacqueline Ovalle, Deneisha Blackwood; Charlyn Corral y Jennifer Hermoso.

Entrenador: Pedro Martínez.

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor y Clàudia Pina

Entrenador: Pere Romeu.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Universitario de Monterrey, norte de México.

Hora. 20:30 horas (02:30 GMT; 04:30 CET).EFE

