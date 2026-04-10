El Basque Culinary Center consagra en Buenos Aires a una ‘startup’ de yogur sin lactosa

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Buenos Aires, 9 abr (EFE).- El yogur sin lactosa a base de coco de la ‘startup’ gastronómica argentina Quimya fue consagrado este jueves en Buenos Aires en el concurso internacional de emprendedores en tecnología de alimentación ‘On the Road’, organizado por el Gastronomy Open Ecosystem (GOE), área de investigación del Basque Culinary Center (BCC).

En un evento que tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la pequeña compañía fue elegida sobre otras cuatro iniciativas del país suramericano para disputar esta quinta edición del programa, que desde el pasado diciembre eligió firmas candidatas en Tokio (Japón), Londres (Gran Bretaña) y Boston (Estados Unidos).

Quimya será la representante argentina en la instancia definitiva del concurso, que premiará a la ganadora con una residencia en la incubadora de empresas emergentes ubicada en la sede central del BCC en San Sebastián, para continuar su desarrollo y buscar nuevos caminos para el crecimiento y la diversificación de sus productos.

Agustina Casco, líder de Quimya, explicó a EFE que el principal beneficio que ofrecen sus productos es que se trata de alimentos que no tienen lácteos y ofrecen el mismo sabor de un yogur tradicional: «Lo consumen muchas personas que hoy en día tienen intolerancia o alergia a la proteína de leche de vaca».

El jurado, formado por especialistas de la talla de la científica argentina Mariana Koppmann, privilegió a Quimya por ser la más equilibrada en variables como innovación, mercado, propuesta de valor y equipo humano.

Las otras cuatro finalistas de Argentina son ‘startups’ que se abren paso en el mercado local a partir de propuestas muy diversas: harinas muy nutritivas y envases biodegradables elaborados con desechos agrícolas, sistemas de gestión integral para locales gastronómicos o alimentos fabricados con componentes altamente beneficiosos para el sistema nervioso.

Minutos después de la consagración, Augusto Bircher, ingeniero agrimensor y socio de Casco, dijo a EFE que «es una gran oportunidad haber ganado esta instancia, porque permite a Quimya poder darse a conocer en otros lugares del mundo».

A la vez, Casco subrayó el objetivo de su emprendimiento, que ya lleva diez años de recorrido: «Siempre tuvimos la convicción y la certeza de que queríamos ir por todo para llevar el producto adonde tiene que estar porque sabemos que lo están esperando muchas personas».

Irati Lekue, responsable de emprendimiento GOE, estuvo presente en el concurso en Buenos Aires y explicó a EFE que el hilo conductor entre todas las pequeñas empresas competidoras es que “están resolviendo una necesidad real en el sector de la gastronomía, están generando algún tipo de impacto y aportando valor positivo a la cadena”.

La emisaria del BCC aclaró además que la decisión de llegar a Argentina en esta edición de ‘On The Road’ tiene que ver con la “relación histórica entre el País Vasco y Buenos Aires”, y resaltó que la ciudad muestra gran crecimiento en su sector gastronómico.

Antes de conocerse el veredicto del jurado, una mesa redonda formada por especialistas del rubro discutió qué perspectivas ofrece la capital del país suramericano en términos de innovación gastronómica.

Begoña Rodríguez, directora de GOE, aseguró durante su intervención en el evento que el objetivo está orientado a generar innovación a partir de acercar a los referentes de la investigación con los posibles inversores y a ellos con los emprendedores.

El concurso ‘On the Road’ llega así a la definición de su quinta edición, que elegirá a la empresa triunfadora en una ceremonia el próximo 29 de mayo en la sede central del reconocido centro de investigación y formación en gastronomía ubicado en San Sebastián (Guipúzcoa, País Vasco).

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(foto)(vídeo)

La Agencia EFE contó con el apoyo del Basque Culinary Center para la difusión de este contenido.