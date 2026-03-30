El BCE acelera la autorización de cambios en los modelos internos de los bancos

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Fráncfort (Alemania), 30 mar (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) acelerará a partir de octubre la autorización de cambios en los modelos internos de riesgo de crédito de los bancos, para que puedan utilizarse para calcular el capital que necesitan.

El BCE informó este lunes de que «acelera la aprobación de los cambios en los modelos internos, sujetos a salvaguardas».

La entidad monetaria hace el proceso de aprobación más rápido y más previsible para los bancos.

«Esta reforma permite a los bancos implementar rápidamente los cambios en sus modelos sin tener que mantener viejos y nuevos modelos paralelamente mientras esperan a la revisión del supervisor», dijo el BCE en un comunicado.

Con el permiso del BCE, los bancos pueden calcular sus modelos internos para estimar sus activos ponderados por riesgo, activos que reflejan los riesgos que tienen los bancos en sus libros contables y sirven de base para calcular el capital que deben tener.

Por tanto los bancos pueden usar sus modelos internos en vez de ponderaciones de riesgo estándar para calcular los requerimientos de capital si el BCE se lo autoriza antes.

A partir del 1 de octubre del 2026 el BCE permitirá a los bancos implementar cambios en sus modelos internos para el riesgo de crédito poco después de presentar la solicitud, con la condición de que el banco confirme que el modelo revisado cumple con la regulación.

Si el cambio del modelo interno da como resultado una ponderación de riesgo más baja, el banco recibirá la autorización rápida para usarlo, pero el beneficio de capital estará limitado por un límite mínimo, que se aplicará a todos los cambios de modelo aprobados y solo se puede levantar una vez que el BCE haya evaluado las características del nuevo modelo mediante una investigación in situ.

En casos sensibles, el BCE se reserva la opción de llevar a cabo el proceso de aprobación estándar, lo que significa que el banco debe esperar al resultado de una investigación en profundidad in situ antes de implementar el cambio.

En 2025 el BCE condujo 74 de esas investigaciones in situ de modelos internos, el 90 % de ellas porque los bancos pidieron por primera vez la aprobación del modelo interno o cambios en sus modelos, incluidos cambios para hacer frente a conclusiones del BCE de revisiones anteriores. EFE

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