El BCE advierte de la escasez de activos seguros denominados en euros

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Fráncfort (Alemania), 22 abr (EFE).- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, advirtió este miércoles de la escasez de la oferta de activos seguros denominados en euros en un momento de mayor fragmentación geoeconómica e incertidumbre.

«El diseño actual de la arquitectura financiera de la zona del euro genera una escasez de activos seguros denominados en euros», dijo Lane en un discurso en una conferencia en Fráncfort.

Lane añadió que el Bund, el bono alemán a diez años, es el bono nacional de un país grande con la calificación más elevada en la zona del euro y por ello sirve como el principal activo seguro denominado en euros.

La cantidad de Bunds es demasiado pequeña para satisfacer la demanda

Sin embargo, advirtió Lane, «la cantidad de Bunds es demasiado pequeña en relación con el tamaño de la zona euro o del sistema financiero global para saciar la demanda de activos seguros denominados en euros».

Al mismo tiempo, los bonos nacionales de otros países de la zona del euro no proporcionan suficientemente servicios de activos seguros debido a la volatilidad de los diferenciales de precios y rentabilidades, pese a que se han reducido en los últimos años tras la aplicación de numerosas reformas en la zona del euro, según Lane.

El BCE se ha mostrado recientemente a favor de la emisión de eurobonos, pero Lane no los citó directamente en este discurso y mencionó otras opciones.

El BCE ha ampliado el acceso permanente a la facilidad de liquidez en euros mediante acuerdos de recompra a todos los bancos centrales de fuera de la eurozona, a no ser que estén excluidos debido a blanqueo de dinero, financiación del terrorismo o a sanciones internacionales, como Rusia.

Lane consideró que la ampliación de ese acceso a la liquidez en euros para los bancos centrales hace a los activos denominados en euros más atractivos para los inversores globales.

En principio, según Lane, «bonos comunes respaldados por la capacidad fiscal combinada de los estados miembros de la Unión Europea (UE) pueden proporcionar servicios de activos seguros».

«Sin embargo, la cantidad actual de esos bonos es simplemente demasiado pequeña para fomentar la liquidez necesaria y los servicios de gestión de riesgo (mercados de derivados, mercados repo) que son parte integral de servir como un activo seguro», dijo Lane.

El precio de los bonos comunes de la UE, que se han usado para financiar varios proyectos de la Comisión Europea (CE), es bastante similar a la media ponderada por el producto interior bruto (PIB) de los bonos soberanos nacionales.

Los bonos comunes de la UE son menos líquidos que los franceses y alemanes

No obstante, Lane dijo que los bonos comunes a nivel de la UE son menos líquidos que los bonos franceses o alemanes.

El economista jefe del BCE añadió que hay diferentes maneras de ampliar la cantidad de bonos comunes europeos como ya se ha hecho para financiar el paquete de estímulo NextGenerationEU para impulsar la recuperación de la economía europea tras la pandemia.

De igual modo, los países europeos podrían decidir financiar inversiones en bienes públicos europeos mediante más deuda común.

Además, los imperativos políticos comunes, como la financiación urgente de Ucrania, también justifican el endeudamiento conjunto, según Lane.

También hay otras maneras de aumentar la cantidad de activos seguros denominados en euros de forma rápida y decisiva.

Lane citó por ejemplo la posibilidad de que cada miembro de la zona del euro dedique una cantidad de ingresos por impuestos indirectos para la emisión de bonos comunes y con los ingresos de esa emisión adquiera bonos nacionales de cada país que participe en la emisión.

Esto aumentaría la cantidad de bonos comunes y reduciría la de bonos nacionales.

Voluntad política y confianza mutua

Lane hizo hincapié en que ampliar la cantidad de deuda común en Europa «depende en última instancia de la suficiente voluntad política y de la confianza mutua».

Y por ello los países deben reconocer que la seguridad de la deuda común depende del compromiso de todos los miembros de mantener una deuda nacional sostenible y una disciplina presupuestaria a nivel nacional.

Lane considera también que si se amplia la cantidad de activos seguros denominados en euros, aumentará también su demanda, lo que incrementaría el tamaño y la rentabilidad de las empresas europeas, que tendrían más incentivos para emitir bonos corporativos para financiarse en el mercado. EFE

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