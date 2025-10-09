El BCE quiere mantener todas las opciones sobre los tipos para las próximas reuniones

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 9 oct (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) quiere mantener abiertas todas las opciones en sus decisiones sobre los tipos de interés los próximos meses, según las actas de su última reunión de septiembre.

«Con las perspectivas para la inflación más inciertas de lo habitual y el riesgo de impactos grandes sobre la inflación y el crecimiento en ambas direcciones, fue importante para el Consejo de Gobierno mantener la opcionalidad total para las futuras reuniones y ser ágil para reaccionar rápidamente» en caso necesario, dicen las actas publicadas este jueves.

El Consejo de Gobierno decidirá qué hacer con los tipos de interés en cada reunión según sean los datos económicos sin comprometerse a una trayectoria de tipos de interés determinada, añaden las actas.

El BCE mantuvo en septiembre por unanimidad los tipos de interés en el 2 % y desde entonces ha reiterado que son adecuados en ese nivel.

La entidad considera que el nivel de los tipos de interés en el 2 % es «suficientemente robusto para gestionar impactos».

Las actas destacan que el BCE considera que no debe reaccionar a «fluctuaciones moderadas de la inflación» y que sólo modificará los tipos de interés si se produce «una desviación significativa» del objetivo de inflación del 2 % a medio plazo.

Las actas muestran que el Consejo de Gobierna considera que su comunicación «debería mantener un tono cuidadoso, neutral y permanecer sin compromiso respecto a las decisiones futuras sobre los tipos de interés».

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, el economista jefe, Philip Lane, y otros miembros del Consejo de Gobierno han reiterado hasta ahora que los tipos de interés en el 2 % son adecuados y que la entidad tomará las decisiones sobre los tipos de interés en cada reunión según sean los datos económicos.

Pero el vicepresidente, Luis de Guindos, advirtió de los riesgos geopolíticos y el débil crecimiento económico de la eurozona.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dijo recientemente que el enfoque de reunión a reunión es mantener todas las opciones y que podría haber una opción para otro movimiento en las tasas de interés, por lo que sugirió que el BCE podría bajar los tipos de interés de nuevo. EFE

aia/lab