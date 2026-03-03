El BEI ampliará sus iniciativas para facilitar inversiones en defensa y tecnológicas

(Actualiza con declaraciones de Nadia Calviño)

Luxemburgo, 3 mar (EFE).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha anunciado este martes que la entidad «expandirá» el alcance de sus iniciativas para facilitar inversiones en empresas europeas del sector de la seguridad y la defensa y en firmas tecnológicas innovadoras del bloque, según aseguró en el discurso de apertura de la cuarta edición del foro anual de la entidad, que se celebra en Luxemburgo hasta el jueves.

En dicho foro, los participantes debatirán sobre prioridades de inversión en una Europa que quiere mejorar su competitividad económica e impulsar sectores clave, así como profundizar sus mercados de capitales.

Así, el BEI propondrá a su junta de accionistas -los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE)- una expansión de su Iniciativa de Campeones Tecnológicos Europeos (ETCI, en inglés) con el objetivo de aumentar la financiación hacia firmas en expansión en este sector.

«El BEI va un paso más lejos. Este año planeamos ampliar el alcance de ETCI (…) Nuestro objetivo es movilizar inversores institucionales privados para apoyar innovadores europeos», según Calviño.

Este «fondo de fondos» fue creado en 2023 por el BEI con la colaboración de España, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos y está dedicado a canalizar inversiones privadas en compañías tecnológicas europeas prometedoras con el objetivo de abordar la brecha de financiación que afrontan.

Además, la presidenta del BEI ha apuntado que la entidad está «trabajando» en el diseño de una «caja de herramientas» destinada a fundadores de empresas emergentes con nuevos instrumentos de financiación y «apoyo» para salidas a bolsa en los distintos parqués europeos.

Por otro lado, Calviño ha avanzado también que la entidad ampliará el alcance de su «exitosa» iniciativa mediante la cual actúa como «ancla» – mediante su Fondo Europeo de Inversiones (FEI) – para canalizar inversiones hacia compañías del sector de la defensa a través de fondos privados especializados con los que concluye acuerdos de financiación.

Calviño detalló más tarde, en un encuentro con medios, que la «expectativa» de la entidad es que este año se agoten los 175 millones de euros de dotación con que cuenta esta iniciativa, llamada Defense Equity Facility, y que la información de mercado que maneja el BEI puede la cifra podría multiplicarse por 10 hasta unos 1.700 millones.

«El principal mensaje que nos llega es una fuerte demanda de mercado para este instrumento. Hemos desplegado este instrumento muy rápido y ya hemos invertido todo el capital en 2026», expresó Calviño, quien prefirió no entrar aún en detalles sobre el calendario de esta ampliación del programa y señaló que el banco avanzará «posiblemente en etapas».

En esta línea, la presidenta del BEI ha dicho que, durante los días que durará el foro de la entidad, se anunciará «otra importante inversión» con un fondo de capital riesgo paneuropeo de origen alemán dedicado a las inversiones en tecnologías en el ámbito de la defensa que se ha marcado el objetivo de invertir en 25 empresas innovadoras de este ámbito.

Con respecto al tipo de proyectos que el BEI financia en el ámbito de la defensa, Calviño indicó que van desde la movilidad militar y las infraestructuras críticas a la mejora de las capacidades de producción industrial, los programas de investigación, el apoyo a las pymes o las inversiones a través de fondos de capital riesgo.

El pasado año, el BEI cuadriplicó sus inversiones en seguridad y defensa hasta los 4.000 millones de euros, una cifra que representa el 5 % de toda la financiación concedida por le banco en 2025 y se situó por encima del objetivo previsto después de que la entidad ampliase la lista de proyectos elegibles para recibir fondos. EFE

