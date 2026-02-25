El beneficio de la española Indra crece un 57% en 2025 por el auge del sector de la defensa

El beneficio neto de la empresa de defensa y tecnología española Indra se disparó más de un 50% en 2025, impulsado por la adjudicación de nuevos contratos en medio de la transformación del panorama de defensa en Europa por la invasión rusa de Ucrania.

Especializado en tecnologías de la información, defensa y seguridad, y en la gestión del tráfico aéreo, el grupo Indra obtuvo 436 millones de euros (515 millones de dólares) de beneficios el año pasado, frente a los 279 millones de euros (328 millones de dólares) en 2024, lo que supone un fuerte aumento del 57%, según sus resultados anuales publicados el miércoles.

Su facturación se estableció en 5.460 millones de euros (unos 6.450 millones de dólares), frente a los 4.840 millones de euros de 2024 (unos 5.700 millones de dólares), un incremento del 12,7%.

Indra, que compite especialmente en España con la filial española de Thales, «es hoy una compañía plenamente preparada para liderar los grandes programas de defensa que España y Europa necesitan», afirmó en un comunicado su presidente, Ángel Escribano.

El grupo español tiene más de 62.000 empleados y operaciones comerciales en más de 140 países.

Entre sus numerosos proyectos, Indra participa en el programa franco-alemán-español del avión de combate del futuro (Scaf), aunque este perdió fuelle en las últimas semanas debido a las fuertes tensiones entre las industrias francesa y alemana.

