El BM recomienda mantener las reformas en América Latina y proyecta un menor crecimiento en 2026

afp_tickers

3 minutos

Mantener el rumbo de las reformas económicas y un Estado más competente y capaz pueden ayudar a sobrellevar la crisis energética a América Latina y el Caribe, que este año crecerá menos que el anterior, según las previsiones del Banco Mundial (BM).

La institución publicó este miércoles sus previsiones antes de su reunión de primavera (boreal) y la del Fondo Monetario Internacional (FMI), la semana que viene en Washington.

De acuerdo con sus proyecciones, América Latina y el Caribe que crecerán 2,1% este año frente al 2,4% de 2025.

«La perspectiva moderada refleja un entorno macroeconómico desafiante, con elevados costos de financiamiento, una débil demanda externa y presiones inflacionarias derivadas de la incertidumbre geopolítica» explicó el comunicado del BM.

El informe recoge por otro lado el debate que se ha iniciado en numerosos países en desarrollo sobre las políticas industriales públicas, frente al auge proteccionista en Estados Unidos y en otros países.

«Creo que el informe aboga por un Estado más competente y capaz, no necesariamente uno más grande», explicó en entrevista con la AFP el economista jefe para la región del BM, William Maloney.

América Latina y el Caribe sigue arrastrando problemas similares desde hace décadas: baja productividad, falta de formación y poco margen fiscal para emprender políticas de inversión públicas de gran calado, reconoce el experto.

«Son problemas a largo plazo a los que nos enfrentamos y que se remontan a hace un siglo», explicó Maloney.

Argentina ha emprendido un camino radicalmente distinto con el gobierno de Javier Milei y los recortes drásticos al Estado, que son elogiados desde el punto de vista del déficit público, o el endeudamiento, por organismos como el FMI.

«Argentina, todo el mundo lo sabe, ha tenido un gran periodo de inestabilidad macroeconómica, con altibajos que han sido simplemente una barrera para cualquier tipo de crecimiento», explicó Maloney.

«Si tienes una crisis macroeconómica cada 10, 15 años, ¿quién va a invertir?», señaló.

Pero el nivel de crecimiento anual del PIB sigue siendo frustrante para muchos países de la región, que vuelven a mirar los experimentos de política industrial pública posteriores a la II Guerra Mundial. O al éxito de numerosos países asiáticos en recientes décadas.

«El desempeño general de LAC (Latinoamérica y el Caribe) ha sido decepcionante tanto en los modelos intervencionistas como en los no intervencionistas», advierte el informe.

El Estado debe invertir en universidades, ofrecer un marco regulatorio estable, un manejo de las finanzas públicas prudente, así como seguridad a sus ciudadanos, aconsejan los expertos.

jz/mar