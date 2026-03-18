El brent borra la caída inicial y vuelve a cotizar por encima de los 103 dólares el barril

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Madrid, 18 mar (EFE).- El petróleo brent, el de referencia en Europa, que en la apertura de este miércoles ha llegado a descender más del 2 %, borra esa caída y sube un leve 0,15 %, hasta cotizar por encima de los 103 dólares el barril.

A las 11.30 horas, el brent sube un mínimo 0,15 %, hasta los 103,53 dólares.

Por el contrario, el petróleo intermedio de Texas (WTI) mantiene la corrección de la apertura. Baja el 1,74 %, hasta los 94,54 dólares antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

En el inicio de la sesión, el crudo brent ha llegado a registrar una caída superior al 2 %, hasta tocar un mínimo en los 100,34 dólares.

Los expertos atribuían la corrección del petróleo al hecho de que la región semiautónoma iraquí de Kurdistán ha anunciado que permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras por su oleoducto.

No obstante, el precio de la energía se mantiene al alza ante la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz, y los nuevos ataques que se producen entre Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE

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