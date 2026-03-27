El brent cotiza casi sin variación tras retrasar Trump ataques a centrales eléctricas Irán

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Madrid, 27 mar (EFE).- El petróleo brent para entrega en mayo cotiza casi plano este viernes, después de que Donald Trump anunciara que extiende hasta el 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

Así, a las 6:00 horas GMT de este viernes el brent descendía un leve 0,12 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,88 dólares en barril.

El brent ya cerró la víspera levemente a la baja, aunque durante toda la sesión registró fuertes subidas, después de que Trump advirtiera a Irán de que se siente a negociar «antes de que sea demasiado tarde».

Sin embargo, luego dijo que, «a petición del Gobierno iraní», prolongaba el plazo dado a Irán, otros diez días más, para que el país reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

Dicho plazo vencerá ahora el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril).

«Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien», añadió Trump.

Trump dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

Según Trump, Irán está «suplicando llegar a un acuerdo» y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad.

El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.

Pese a las negociaciones, y según algunos medios, el Pentágono está preparando distintas opciones de intervención militar en Irán, y todo ello, mientras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán continúan.

Al igual que el brent, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, cae levemente, un 0,39 % hasta 94,26 dólares por barril. EFE

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