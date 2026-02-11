El Brent sube 0,87 % pero pierde la marca de 70 dólares entre tensiones entre EEUU e Irán

Londres, 11 feb (EFE).- El barril de petróleo Brent para entrega en abril subió este miércoles un 0,87 %, pero finalizó la sesión en el Mercado de Futuros de Londres por debajo de los 70 dólares, una marca que había superado momentáneamente a lo largo del día.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 69,40 dólares al término de la jornada de negociación, 0,60 dólares más que el cierre de la sesión anterior.

El Brent regresó a la senda alcista, tras una caída el martes, después de que Irán, cuarto mayor productor de la OPEP, advirtiera de que no negociará su programa de misiles balísticos con Estados Unidos y que cualquier ataque de ese país será considerado el inicio de un conflicto regional.

Los inversores sopesaron además un informe del Instituto Americano del Petróleo (API), que estimó un aumento de 13,4 millones de barriles en los inventarios de crudo en EE.UU., un dato que el mercado interpreta como indicio de posibles incrementos en la demanda.

Por otra parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, el grupo OPEP+, indicó que en enero redujo la producción a 42,45 millones de barriles diarios, 439.000 menos que en diciembre, reforzando los temores sobre la suficiencia del suministro frente a la demanda global. EFE

