El brent sube cerca de un 3,5 % y roza los 102 dólares tras la extensión del alto el fuego

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Londres, 22 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio subió este miércoles alrededor de un 3,5 %, hasta rozar los 102 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante los temores de suministro en Oriente Medio después de que Estados Unidos anunciase una extensión de su alto el fuego con Irán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó un 3,48 % -o 3,43 dólares- al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la jornada anterior, cuando finalizó en 98,48 dólares. EFE

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