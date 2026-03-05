El brent sube un 4,93 % y supera los 85 dólares ante los temores de suministro en O.Medio

2 minutos

Londres, 5 mar (EFE).- El petróleo brent para entrega en mayo subió este jueves un 4,93 % y superó los 85 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres ante las preocupaciones por el suministro de crudo en Oriente Medio derivadas de la creciente guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres marcando 85,41 dólares, lo que supone un avance de 4,01 dólares con respecto a la sesión anterior, cuando acabó en 81,40 dólares.

El brent reaccionó al alza y se situó en sus niveles más altos desde julio de 2024 mientras la incertidumbre sobre la duración y la escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se cierne sobre los inversores y alimenta sus temores de interrupciones en el suministro de Oriente Medio.

En el sexto día de conflicto, el oro negro extendió sus ganancias mientras el mercado sigue con su foco en el estrecho de Ormuz, situado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán y por donde transita el 20 % del tráfico marítimo de crudo a nivel global.

El paso estratégico está cerrado de facto por Irán y, de acuerdo con datos publicados por la asociación británica Lloyd´s Market Association, el tráfico ha caído en picado desde el inicio de la guerra, pasando de alrededor de un centenar de buques al día a solo cuarenta desde el 1 de marzo.

Cualquier tipo de interrupción en el tráfico en Ormuz, clave para el comercio global de petróleo y gas, tiene una repercusión directa en el precio del petróleo y algunos analistas vaticinan que si el conflicto se extiende en el tiempo y el paso continúa obstaculizado, el crudo podría dispararse hasta los 100 o 150 dólares el barril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta semana que planeaba desplegar escoltas y ofrecer seguros de riesgo político para que las navieras pudieran cruzar Ormuz, pero la Casa Blanca se negó el miércoles a establecer plazos y dijo que solo lo haría «cuando fuese necesario», lo que devolvió el temor al mercado. EFE

rb/mgr