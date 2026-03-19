El brent supera 110 dólares entre ataques a infraestructura energética: 20 días de guerra

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Redacción Internacional, 19 (EFE).- El barril de brent superó este jueves los 110 dólares, en medio de nuevos ataques a infraestructura energética por parte de Irán tras la ofensiva de Israel contra el campo de gas natural Pars Sur del país persa, que han agravado la presión al suministro global de combustibles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró no haber tenido nada que ver en el ataque israelí a Pars Sur, pero amenazó a Irán con «hacer volar por los aires» ese campo si los iraníes se atreven a atacar nuevamente las refinerías o infraestructuras de Catar, como hicieron esta madrugada.

Aquí lo último del conflicto en el vigésimo día de guerra:

Catar denuncia nuevos ataques de Irán

– Catar volvió a denunciar en la madrugada del jueves ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registrara un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país.

– Estos ataques se producen después de que este miércoles Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y de que el Ejército iraní prometiera que dichas agresiones no quedarían impunes.

Arabia Saudí denuncia ataques a dos refinerías en Riad

– Arabia Saudí dijo este jueves que dos de sus refinerías en Riad han sido atacadas, según la cadena Al Jazeera, mientras el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario.

– «No va a funcionar, el reino no va a sucumbir a la presión. Por el contrario, esta presión será contraproducente», añadió, elevando el tono contra Teherán.

Nuevo impacto cerca de Ormuz

– La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este jueves de un nuevo ataque contra un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz, al este de la costa de los Emiratos Árabes Unidos.

– Asimismo, un gran petrolero con bandera de Barbados se vio este jueves obligado a abandonar el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas iraníes entraran en posición de ataque.

– Desde el 28 de febrero, cuando empezó la ofensiva de Washignton con el Estado judío contra Teherán, la UKMTO ha registrado 20 incidentes en barcos alrededor del estrecho.

Trump se desmarca del ataque a Pars Sur, pero lanza una amenaza

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles (hora de EE. UU.) que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural Pars Sur en el golfo pérsico de Irán.

– «Israel no volverá a atacar el campo de gas Pars Sur, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar», agregó el republicano en su red social, Truth.

– En ese caso, agregó, «Estados Unidos, con o sin la ayuda o consentimiento de Israel, hará volar por los aires completamente el campo de gas Pars Sur, con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto antes», algo que, recalcó, no dudará en hacer «si se vuelve a atacar al gas natural de Catar».

Irán amenaza con destruir el sector energético del golfo

– Mientras, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró este jueves que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico hasta su «completa destrucción», si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.

– «Les advertimos una vez más que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica. Si esto se repite, no cesaremos en los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados hasta su completa destrucción», advirtió en un comunicado publicado por la agencia Fars.

Israel, sin heridos tras 6 andanadas de misiles desde Irán

– Las alarmas antiaéreas sonaron en seis ocasiones en la madrugada de este jueves en Israel por las andanadas de misiles enviadas por Irán a territorio israelí, que no causaron ningún herido.

– El servicio de emergencias Maden David Adom (MDA) no reportó heridos ni tampoco daños de consideración en ninguna de esas oleadas de misiles. Se desconoce si alguno de los misiles pudo caer en alguna infraestructura crítica o militar, puesto que la censura israelí prohíbe publicarlo alegando cuestiones de seguridad.

El brent se dispara un 5 % y roza los 113 dólares

– El barril de petróleo brent para entrega en mayo se dispara casi un 5 % este jueves, hasta situarse cerca de los 113 dólares, ante el aumento de las tensiones tras los ataques a instalaciones gasistas.

– A las 6.00 GMT de este jueves, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, llegaba a los 112,97 dólares. Mientras, el petróleo intermedio de Texas avanza el 1,28 %, hasta los 96,54 dólares. Las bolsas asiáticas vuelven este jueves al rojo. EFE

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