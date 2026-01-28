El británico Ross Davidson, excantante de Spandau Ballet, declarado culpable de violación

2 minutos

Londres, 28 ene (EFE).- El británico de 37 años Ross Davidson, que entre 2018 y 2019 sustituyó a Tony Hadley como cantante del grupo de pop Spandau Ballet, fue declarado culpable este miércoles de violar a una mujer y de intentar violar a otra en Londres y Tailandia, informaron fuentes judiciales.

El jurado del tribunal de Wood Green, en el norte de Londres, determinó su culpabilidad tras más de pnce horas de deliberación y se espera que el juez emita su sentencia en otra fecha por concretar.

Además de sustituir puntualmente a Hadley -que dejó la banda en 2017-, Davidson, conocido también como Ross Wild, participó en el musical del West End londinense ‘We Will Rock You’, basado en la banda Queen.

Durante el proceso judicial, la fiscalía sostuvo que el actor de teatro musical, que se presentaba como una especie de ‘sex symbol’, cometió los ataques porque pensaba que podía obtener «sexo a voluntad».

Davidson se declaró no culpable de la violación de una mujer en Londres en marzo de 2015, así como del intento de violación y de la agresión sexual de otra mujer en Tailandia en diciembre de 2019, alegando que las relaciones fueron consensuadas.

Previamente, en diciembre de 2019, admitió un cargo de ‘voyeurismo’ en relación con la mujer en Tailandia, tras hallarse en su móvil un vídeo de ella grabado sin su consentimiento mientras dormía.

La fiscalía explicó al tribunal que, pese a su éxito y su carisma, Davidson, que conoció a las víctimas a través de la aplicación de citas Tinder, agredía a las mujeres cuando percibía que no podía obtener lo que creía merecer.

Él sostuvo que tenía un enfoque «positivo» del sexo, lo que describió como «estar abierto al diálogo y a explorar los diferentes apetitos sexuales».

Spandau Ballet, que actualmente está inactivo, fue uno de los grupos de pop más emblemáticos de los años 80, representantes del movimiento de los Nuevos Románticos, y alcanzó fama internacional con éxitos como ‘True’, ‘Gold’ y ‘Through the Barricades’. EFE

