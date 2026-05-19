El buscador de Google experimenta su mayor transformación en 25 años de la mano de la IA

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Mountain View (EE. UU.), 19 may (EFE).- Google ha anunciado el rediseño más significativo de su emblemática caja de búsqueda en un cuarto de siglo, transformándola en una interfaz potenciada por su nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3.5 Flash.

En la conferencia de desarrolladores de Google I/O, el gigante tecnológico ha detallado que el nuevo buscador está diseñado para «expandirse y adaptarse de forma intuitiva a las necesidades del usuario», permitiendo describir requerimientos en un lenguaje más natural, largo y complejo.

«La caja de búsqueda inteligente pone nuestras herramientas de IA más potentes al alcance de la mano, haciendo que sea más fácil hacer preguntas», ha destacado Liz Reid, vicepresidenta y directora de Google Search, desde Shoreline Amphitheatre, un anfiteatro al aire libre situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View, California.

El sistema dejará atrás el autocompletado tradicional para ofrecer sugerencias avanzadas basadas en IA.

Además, aceptará de manera nativa entradas multimedia, lo que permitirá realizar búsquedas combinando texto, imágenes, videos, archivos y pestañas de Chrome.

Como parte de este «nuevo capítulo para el buscador», Google unificará las funciones de AI Overviews (Resúmenes de IA) y AI Mode (Modo IA, que anunció en I/O del año pasado) en una sola pantalla, disponible globalmente tanto para dispositivos móviles como para computadoras de escritorio.

En una mesa redonda con periodistas, el director ejecutivo de Alphabet (la matriz de Google), Sundar Pichai, ha declarado que «lo extraordinario de la Búsqueda es cómo sigue evolucionando para cumplir con las expectativas del usuario».

En ese sentido, Pichai ha apuntado que en los últimos tres años, con el bum de la IA, los usuarios hacen consultas más largas, más consultas de voz, o usando imágenes e incluso consultas de video.

«Para mí, la Búsqueda es el producto de IA más usado en el mundo y se está usando más que nunca, y evolucionamos súper duro para mantenernos un paso adelante de donde los usuarios quieren que estemos», ha concluido Pichai.

El despliegue de esta nueva caja de búsqueda inteligente comenzará a implementarse a nivel global en todos los países e idiomas donde el Modo IA se encuentre disponible. EFE

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