El cómico Carlos Álvarez es el primer candidato presidencial de Perú en votar

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Lima, 12 abr (EFE).- El cómico y candidato presidencial peruano Carlos Álvarez fue el primero en llegar a votar este domingo en las elecciones generales, pese a que su centro de votación experimentó grandes retrasos en la instalación de las mesas electorales debido a la falta del material.

Álvarez, del partido País Para Todos, tuvo dificultades para ubicar su mesa de votación, una búsqueda que además se vio interrumpida por las peticiones de fotos de otros electores que se encontraron con el cómico en el colegio Alfonso Ugarte, uno de los locales de votación más grandes de Lima.

Con un proyecto derechista, el candidato de País Para Todos es una figura de la televisión peruana que se ha especializado durante más de tres décadas en imitar de manera sarcástica a políticos y que ahora decidió dar el salto a la arena política, donde ha jugado el papel ‘outsider’.

El comediante prescindió de hacer un desayuno público como es tradicional en los candidatos presidenciales para iniciar la jornada electoral, mientras que ha anunciado que se irá fuera de Lima a esperar los resultados, sin especificar a qué lugar.

La campaña presidencial de Álvarez se ha visto afectada por distintos desencuentros con el partido por el que postula, lo que le llevó a plantearse en al menos dos ocasiones renunciar a la candidatura.

Esto ha llevado a que el cómico no haya participado en las actividades oficiales de la campaña electoral del partido País Para Todos y sus intervenciones públicas fueron con las actividades de distintos candidatos al Parlamento.

Tras ejercer su voto, Álvarez declaró brevemente a periodistas para señalar que espera que todos los peruanos puedan votar y que su voluntad sea respetada.

El cómico es uno de los candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio. EFE

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