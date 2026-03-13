El CAC-40 cede un 0,91 % en su tercera caída consecutiva y pierde el 1,67 % en una semana

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París, 13 mar (EFE).- El índice general de la Bolsa de París retrocedió un 0,91 % este viernes, por tercer día consecutivo, con la vista puesta de nuevo en la cotización del petróleo y del gas, y termina la semana con una pérdida del 1,67 %.

El CAC-40 cerró en 7.911,53 puntos durante una sesión con un nivel de actividad relativamente elevado, como lo muestran los 4.420 millones de euros de títulos negociados.

Más allá del descenso relativamente contenido esta semana, el mercado francés ha perdido un 5,14 % en el último mes y el retroceso acumulado desde comienzos de año es del 2,92 %.

En el frente de los valores, los mayores varapalos del selectivo se lo llevaron el fabricante automovilístico Stellantis (-4,39 %), el gigante del lujo LVMH (-4,30 %), el grupo siderúrgico ArcelorMittal (-4,28 %), la compañía de lentes EssilorLuxottica (-2,89 %) y la sociedad de lujo Kering (-2,76 %).

En el otro extremo, la petrolera TotalEnergies marcó el mayor incremento, del 2,74 %, beneficiado por la elevada cotización del barril de crudo. El barril de brent, de referencia en Europa, estuvo toda la jornada cotizando en torno al umbral de los 100 dólares.

También tuvieron alzas importantes el grupo de lácteos y agua embotellada Danone (2,39 %), el operador de telecomunicaciones Orange (2,01 %), el grupo energético Engie (1,02 %) y la compañía publicitaria Publicis (0,99 %). EFE

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