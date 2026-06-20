El cacique Raoni, «grave pero estable» en un hospital de Sao Paulo

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El líder indígena brasileño Raoni Metuktire, emblemático defensor de la selva amazónica, se encuentra «grave pero estable», según sus médicos, después de ser fue trasladado el viernes de un hospital en la Amazonía a otro centro en Sao Paulo para recibir tratamiento especializado.

Raoni, de 94 años, se encontraba desde el domingo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la ciudad de Sinop, tras sufrir vómitos, dolor abdominal y expectoración con sangre.

El equipo médico dijo entonces que su estado era «grave», pero el martes experimentó una «mejora significativa».

Un nuevo informe médico tras su ingreso en el Hospital de la Universidad de Sao Paulo señaló que fue internado con «obstrucción intestinal, deshidratación y neumonía por aspiración».

«Actualmente permanece en la unidad de cuidados intensivos en estado grave pero estable», según el parte.

Los médicos indicaron que recibe antibióticos y tratamiento de soporte, y que realizan exámenes para precisar el diagnóstico.

El traslado a Sao Paulo se realizó en una aeronave del gobierno del estado de Mato Grosso (centro-oeste). Viajó acompañado por dos familiares, un médico y un enfermero.

Al momento de partir, el cacique se encontraba lúcido, consciente y respirando sin asistencia mecánica.

No es la primera vez que el líder kayapó enfrenta una hospitalización este año. En mayo estuvo internado para tratar una hernia y fue diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva y problemas cardíacos.

Reconocido internacionalmente por su defensa de la Amazonía y los pueblos indígenas, Raoni se mantuvo activo hasta hace poco: en abril participó en el Campamento Tierra Libre, en Brasilia, aunque visiblemente debilitado.

ll/lb