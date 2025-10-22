El CAF prestará a Honduras 160 millones de dólares para el mejoramiento de una carretera

2 minutos

Tegucigalpa, 22 oct (EFE).- El CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe formalizó este miércoles con el Gobierno de Honduras el contrato de un préstamo por 160 millones de dólares para el mejoramiento de un tramo carretero en el norte del país centroamericano.

El acuerdo fue formalizado en una reunión entre la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, quien vino al país «para suscribir importantes acuerdos de cooperación en materia de infraestructura y desarrollo sostenible», indicó la Casa Presidencial de Tegucigalpa en un comunicado.

El tramo a ser reconstruido es entre Chamelecón y Naco, departamento de Cortés, sobre la carretera que comunica, a San Pedro Sula, norte, con el oeste de país, hasta las fronteras con Guatemala y El Salvador.

El préstamo del CAF es a un plazo de 20 años, con seis años sin obligación de pago mientras se ejecuta el proyecto, con una «tasa de interés baja y estable, calculada con base en los indicadores internacionales del mercado financiero», subraya la información oficial.

El actual Gobierno hondureño ha reconstruido más de 50 kilómetros de la misma carretera, entre Naco y La Entrada, en el departamento de Copán, oeste.

Castro y Díaz-Granados, quienes fueron testigos de honor de la firma del acuerdo, reafirmaron su «compromiso de fortalecer la relación estratégica, enfocándose en proyectos prioritarios que impulsen el desarrollo económico, la integración regional y la mejora en la calidad de vida de la población hondureña», señaló la misma fuente.

En la reunión, Díaz-Granados anunció una donación de 250.000 dólares en ayuda humanitaria para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias que afectan al país.

Asistieron a la firma del acuerdo el secretario hondureño de Finanzas, Christian Duarte; el titular de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda; el jefe de Gabinete de la Presidencia Ejecutiva del CAF, Pablo Terrazas; la representante de CAF en Honduras, Viviana Casco, y el secretario privado de Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya, entre otros. EFE

