El campeón Toluca busca alargar su condición de único invicto ante el Atlas

2 minutos

México, 12 mar (EFE).- El campeón Toluca, que entrena el argentino Antonio Mohamed, intentará ante el Atlas alargar su condición de único invicto en la undécima jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Los ‘Diablos Rojos’ son favoritos para derrotar este sábado al Atlas, que dirige el también argentino Diego Cocca, que viene de caer en ante el Guadalajara y que es séptimo e la competencia, con 16 puntos.

El Toluca, segundo del torneo, con 24 y a uno del líder Cruz Azul, es el conjunto más equilibrado entre los 18 competidores.

Su zaga, liderada por el uruguayo Andrés Pereira es la más segura con sólo cinco tantos recibidos en 10 partidos. Su delantera, comandada por el portugués Paulinho, es la tercera más efectiva con 17 goles anotados.

También el sábado destaca la visita del Cruz Azul a los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, que marchan quintos con 19 unidades.

Se espera un partido de múltiples llegadas debido al poder de las ofensivas de ambos equipos. La de La Máquina es la mejor del certamen con 20 goles convertidos; la de Pumas es la segunda más contundente, con 18.

El mismo día, el Pachuca, cuarto en la tabla, está llamado a salir victorioso del estadio del San Luis, que es undécimo, a pesar de que el local cuenta con el italiano Joao Pedro, máximo anotador del Clausura, con nueve tantos, como figura de su ataque.

Los Tuzos intentarán mejorar su posición empujados por el poder ofensivo del venezolano Salomón Rondón y del neerlandés Oussama Idrissi.

Completan la actividad sabatina el partido entre el Guadalajara, tercer lugar del Clausura, que no debe tener problemas para superar al Santos Laguna, último lugar con cinco unidades, y la visita del Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, al León.

El domingo los Tigres UANL, en los que juega Ángel Correa, campeón del Mundo con Argentina, recibirán al Querétaro y el América hará lo propio con Mazatlán.

La undécima jornada arrancará este viernes con la visita del Monterrey al Juárez FC y el partido entre Puebla y Necaxa.

– Partidos de la undécima jornada del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Viernes 13.03: Puebla-Necaxa y Juárez FC-Monterrey.

Sábado 14.03: San Luis-Pachuca, Guadalajara-Santos Laguna, León-Tijuana, Toluca-Atlas y Pumas UNAM-Cruz Azul.

Domingo 15.03: Tigres-Querétaro y América-Mazatlán.EFE

