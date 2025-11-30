El campeón Toluca empata y se clasifica a las semifinales del Apertura mexicano

Toluca (México), 29 nov (EFE).- El campeón Toluca, del entrenador argentino Antonio Mohamed, empató este sábado sin goles con Juárez y se clasificó a las semifinales del torneo Apertura mexicano al ganar la serie con un global de 2-1.

Toluca quiso imponer condiciones en estadio, situado a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Asedió al rival, pero no pudo reflejar el dominio en el marcador, en parte por la noche pálida de su goleador, el portugués Paulinho.

Los Bravos, que al perder 1-2 el partido de ida salieron obligados a ganar por 2 goles para no ser eliminados, propusieron poco al ataque.

Marcel Ruiz estuvo cerca de poner delante a los Diablos. En el minuto 85 Paulinho dejó ir la posibilidad de gol.

Monterrey se convirtió hoy en el primer semifinalista, pese a perder por 1-2 con América, y gracias a su ventaja de 3-2 en el global final. EFE

